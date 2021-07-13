В Хабаровске иномарка на светофоре сбила пожилую женщину Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске 12 июля днем иномарка сбила пожилую женщину на перекрестке улиц Краснореченская и Суворова. Пострадавшая получила множественные переломы, сообщили в ГИБДД города.

- Водитель допустил наезд на пешехода-женщину, переходящую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. У 86-летней пострадавшей зафиксированы множественные травмы, - пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Хабаровска.

У потерпевшей оказалась в нескольких местах сломана челюсть. Она была доставлена в больницу для оказания экстренной помощи. Дальнейшее лечение будет протекать дома.

Водитель прошел тест на алкоголь, и он оказался отрицательный - мужчина был трезв в тот момент, когда проскочил на красный свет.

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