В Хабаровском крае увеличилась рождаемость Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае увеличилась рождаемость. С начала 2021 года в регионе появилось на свет 6673 ребенка, что на 268 больше, чем в прошлом году. За шесть прошедших месяцев 78 пар стали родителями двойняшек, а у трех мамочек появилась на свет тройня, сообщили в местном комитете по делам ЗАГС и архивов.

- 52,9% всех новорожденных - хабаровчане. Более тысячи новых жителей появилось в Комсомольске-на-Амуре. Всего родилось 3422 мальчика. Девочек родилось чуть меньше - 3251,- добавили в ведомстве.

Самым популярным мужским именем стало Артем. Так назвали 170 новорожденных. Еще 147 малышей нарекли Александрами. Также популярностью пользуются имена Михаил, Максим, Кирилл, Матвей, Дмитрий, Иван, Марк, Егор и Тимофей. Среди экзотических имен встречались Кристиан, Лаврентий и Савва.

Хит-парад женских имен традиционно возглавляют Софья и Алиса. Следующими по популярности считаются Мария, Ева и Анна. Родители нескольких маленьких красавиц в минувшем полугодии проявили изобретательность и дали дочкам имена Анабель, Ария, Арсения, Белла, Даная, Иветта, Киара, Пелагея, Радамира, Риана, Эра и Ясна-Мария.

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