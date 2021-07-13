Больницы и здания администраций Хабаровского края оказались не адаптированы для инвалидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В нескольких больницах Хабаровского края не оказалось пандусов и мнемосхем для людей с ограниченными возможностями. Прокуратура сообщила об итогах проверки медучреждений в районе имени Полины Осипенко.
- Установлено, что входы в здания участковой больницы села Главный Стан, фельдшерско-акушерских пунктов сел Бриакан и Владимировка «Комсомольской межрайонной больницы» не оснащены пандусами и мнемосхемами. Аналогичные нарушения выявлены при входах в здания администраций в селах Херпучи, Удинск, имени Полины Осипенко и Бриакан,- рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Главам поселений и главврачу больницы внесены представления. Три человека привлечены к дисциплинарной ответственности.
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