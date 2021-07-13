Лучшие почтовики Хабаровского края получили награды Фото: Правительство Хабаровского края

Первый зампредседателя правительства Хабаровского края Александр Никитин поздравил с Днем Российской почты лучших сотрудников этой отрасли. Он поблагодарил их за непрерывную работу во время пандемии коронавируса.

- Отзывчивость - это девиз работников почты, потому что почта призвана помогать людям. И вы делаете это, обеспечивая надежным образом доставку писем, посылок, корреспонденции, оказывая социально значимые услуги жителям края, - отметил Никитин.

В регионе на почте работают свыше трех тысяч человек в более чем 300 почтовых отделениях. Новые пункты с начала года появились в селах Кругликово и Капитоновка, а также в Хабаровске.

Сейчас в крае готовится к запуску первый на Дальнем Востоке логистический почтовый центр. Он позволит увеличить объемы переработки почтовых отправлений и даст толчок к развитию интернет-торговли в регионе.

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