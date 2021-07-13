В Хабаровске ищут свидетелей резонансного уголовного дела Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Хабаровские следователи разыскивают свидетелей резонансного уголовного дела. С сентября прошлого года они работают над раскрытием обстоятельств смерти 28-летнего мужчины, который выпал или был специально выброшен из салона авто на проезжую часть.

Момент падения человека на асфальт из авто, которое двигалось на полной скорости, попал на видеорегистратор одного из местных жителей. С тяжелыми травмами пострадавший был доставлен в больницу. Врачи четыре дня боролись за его жизнь.

- В производстве находится уголовное дело, возбужденное по факту смерти в результате черепно-мозговой травмы 28-летнего мужчины 23 сентября 2020 года в условиях стационара «Краевой клинической больницы №2» в Хабаровске. 19 сентября в районе дома 94 А по улице Карла Маркса потерпевший выпал из автомобиля во время движения и получил травмы, - сообщили в пресс-службе регионального следственного ведомства.

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Граждан, ставших очевидцами происшествия, просят позвонить по телефону: 8-924-641-94-99.

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