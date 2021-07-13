В Хабаровском крае назвали размер минимального взноса за капремонт
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Хабаровском крае правительство решило не изменять сумму взносов за капремонт на 2022 год. Врио губернатора Михаил Дегтярев принял решение оставить его на уровне от 1,67 до 8,32 рубля с квадратного метра, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства уточнили, что для проведения ремонтных работ минимальный взнос должен составлять от 12,37 до 24,07 рубля в месяц на один квадратный метр. Поэтому если накопленных денег на счету не хватает, то собственники вправе самостоятельно рассмотреть вопрос об увеличении взносов.
- Должно возникнуть понимание, что только собственники жилья, причем совместно, оценивают необходимость работ по капремонту и решают: оставить минимальную плату или ее надо увеличить, чтобы сделать дорогостоящие работы, на которые надо еще накопить средства. Это современное ответственное отношение к общедомовому имуществу, - сказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.
По статистике лишь пятая часть собственников жилья выступает за увеличение взносов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;