Строительство краболовов для Магадана в Хабаровске идет с опережением сроков

"Заводу нужно доверие со стороны компаний", - считает Юрий Трутнев. Фото: аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

Два морских буксира, катер-амфибия на воздушной подушке и два краболова - это лишь часть тех судов, которые возводятся на Хабаровском судостроительном заводе. Последние предназначены для рыбодобывающей компании из соседнего Магадана. Техническая готовность краболовов - 40 процентов.

Суда предназначены для промысла краба и креветки ловушками и рыбы ярусом. Здесь предусмотрены места для кратковременного хранения улова в охлажденной морской воде, переработки на мороженую продукцию в разделанном и неразделанном виде, транспортировки ее в порт. Строят краболовы с учетом программы «квоты в обмен на инвестиции». Она подразумевает, что победители крабовых аукционов должны возводить свой флот на российских судозаводах.

- Созданный по поручению президента Российской Федерации механизм «квоты в обмен на инвестиции» работает. Он дает рабочие места, помогает подняться предприятиям, которые были до этого в сложном состоянии. Мы будем обсуждать, как дальше развивать этот механизм, потому что польза от него, вне всякого сомнения, есть, - сказал Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Краболовы на верфях Хабаровского судостроительного завода заложили в апреле прошлого года, их строительство идет с опережением сроков. Сейчас на судах устанавливают вентиляцию, системы шпигатов открытых палуб, трубопровода аэрации, сжатого воздуха, системы осушительную и охлаждения забортной водой и другое оборудование. Инвестор планирует завершить строительство краболовов в 2023 году.

К слову, Хабаровский судзавод будет загружен дополнительно. Сейчас в этом направлении ведется работа, сообщается на сайте кабмина.

- Завод является для края одним из крупных налогоплательщиков. Платит налоги исправно. Заработная плата работникам выплачивается без задержек. Сокращений нет. Завод загружен, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Как добавил вице-премьер, если завод построит краболовы вовремя, то вероятность получения новых заказов заметно возрастет.

- Заводу нужно доверие со стороны компаний. Заказывает краболовы не государство. Ловят крабов частные компании. Они должны быть уверены, что завод в состоянии выполнить заказ в отведенные сроки за те деньги, которые выделены, и с необходимым качеством. Доверие не подписывается на бланке, его надо заслужить. Мне кажется, завод оживает, прогресс есть, - резюмировал Юрий Трутнев.