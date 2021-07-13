Студенты со всей России пройдут практику на авиационном заводе в Комсомольске Фото: Правительство Хабаровского края

Школьники и студенты смогут стать частью команды авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Учащиеся вузов со всей страны съедутся туда на практику, а школьники с пользой проведут остаток летних каникул. Им предстоит не только наблюдать за процессом сборки самолетов, но и принимать в нем непосредственное участие, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Сейчас на заводе заняты 46 студентов Московского авиационного института, 14 юношей и девушек из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, а также студенты Иркутского национального исследовательского технического университета, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) и Комсомольского-на-Амуре государственного университета, - рассказали в пресс-центре филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ имени Ю. А. Гагарина».

Директор завода Александр Пекарш на встрече с молодыми специалистами пообещал им много интересной работы. Учащиеся погрузятся в тонкости организации производства на КнААЗ, ознакомятся с кадровой политикой предприятия, цифровизацией и изучат программы дополненной реальности, которые на заводе внедряются для улучшения контроля качества изделий.

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