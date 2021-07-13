Жилые дома в Хабаровске готовят к отопительному сезону
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. Пока одни коммунальщики выполняют уличные работы по замене сетей, другие занимаются наведением порядка в домах: промывают стояки, латают швы, производят ремонт труб подъездного отопления.
- Подготовка жилищного фонда к зиме проводится в плановом режиме. По некоторым видам работ есть перевыполнение намеченных задач. Всего предстоит подготовить к зиме 3990 зданий, - рассказала заместитель начальника отдела эксплуатации жилищного фонда управления ЖКХ и ЭЖФ Марина Марченко.
На сегодняшний день в Хабаровске управляющие компании и ТСЖ занимаются промывкой систем отопления и подготовкой теплосистем в 2945 домах. Также проведена подготовка 498 тепловых пунктов, восстановление розливов и техобслуживание семи насосных станций.
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