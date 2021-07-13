Порядок зачисления школьников в 10-е классы разъяснили в минобразования Хабаровского края

Практически каждая школа, гимназия и лицей набирают в 10-е классы по профилям обучения Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае идет набор учеников в 10-е классы. Место в старшей школе должно быть предоставлено всем желающим, однако некоторые столкнулись с определенными трудностями. Так, в Хабаровске ряд учеников отказались записывать в 10-е классы по месту жительства.

Практически каждая школа, гимназия и лицей набирают в 10-е классы по профилям обучения. Ученик должен пройти индивидуальный отбор, правила которого устанавливает каждое учебное учреждение.

- Если ребенок не смог его пройти, то ему должно быть гарантировано место в десятом классе этой же школы по универсальному профилю обучения, либо в другой образовательной организации. За устройство ребенка в другую школу отвечает учредитель школы, в которой тот заканчивал девятый класс, - сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Если родителям школьника отказывают в зачислении в 10-е классы, в течение трех дней необходимо обратиться в хабаровское управление образования. Адрес: Владивостокская улица, 57. Телефон: 55-60-03.

Продолжить учебу в школах захотели 2815 учеников региона. Уже открыто 97 классов. В них зачислен 2781 ребенок. Универсальных 10-х классов открыто 24, планируется создать еще не менее трех в Центральном районе краевой столицы.