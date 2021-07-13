Экстренное предупреждение: сильные ливни и ветер обрушатся на север Хабаровского края

Осадки могут привести подтоплениям, засорам ливневок, подъемам уровней воды в водоемах Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Непогода обрушится на север Хабаровского края 14 июля. Синоптики прогнозируют сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду. Под влияние капризов небесной канцелярии попадут Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский и Охотский районы.

Специалисты прогнозируют сильные дожди, местами сильные ливни. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Хабаровскому краю. Осадки могут привести к подтоплениям, засорам ливневок, подъемам уровней воды в водоемах. Есть вероятность нарушений в работе объектов энергетики и ЖКХ.

- Направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия, - добавили в ведомстве.