Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июля 2021 9:41

Экстренное предупреждение: сильные ливни и ветер обрушатся на север Хабаровского края

Во власти непогоды окажутся три района региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Осадки могут привести подтоплениям, засорам ливневок, подъемам уровней воды в водоемах

Осадки могут привести подтоплениям, засорам ливневок, подъемам уровней воды в водоемах

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Непогода обрушится на север Хабаровского края 14 июля. Синоптики прогнозируют сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду. Под влияние капризов небесной канцелярии попадут Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский и Охотский районы.

Специалисты прогнозируют сильные дожди, местами сильные ливни. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Хабаровскому краю. Осадки могут привести к подтоплениям, засорам ливневок, подъемам уровней воды в водоемах. Есть вероятность нарушений в работе объектов энергетики и ЖКХ.

- Направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия, - добавили в ведомстве.