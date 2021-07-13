10-летнего ребенка сбила машина на «зебре» в ЕАО

Малышка шла по пешеходному переходу в районе городского Парка культуры Фото: Иван ВИСЛОВ

В Биробиджане неуправляемая машина наехала на 10-летнего ребенка. Инцидент случился 12 июля, когда девочка переходила дорогу по «зебре». Ребенка увезли в больницу. В деле разбирается полиция.

Малышка шла по пешеходному переходу в районе городского парка культуры около 16:30 часов. В этот момент водитель «Тойоты Виш» потерял управление и наехал на ребенка. Девочку увезли в детскую больницу, по предварительным данным, ее жизнь и здоровье находятся вне опасности.

- Органами полиции организована соответствующая проверка, в рамках которой с учетом установленных обстоятельств будет решен вопрос о привлечении водителя к уголовной либо административной ответственности. По результатам проверки будет также рассмотрен вопрос о взыскании морального и материального вреда, причиненного в результате данного происшествия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.