Глава структуры Минобороны и бизнесмен украли техники на 80 миллионов рублей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве. Его фигурантами стали директор строительной компании, которая находится в структуре Минобороны, и бизнесмен из соседнего региона. Об этом сообщает главная военная прокуратура.

По версии следствия, глава местного филиала ФГУП «Главное военное строительное управление №6» и предприниматель из Приамурья похитили строительную технику. Подозреваемые, как говорится в материалах дела, составили фиктивный договор аренды. Общая стоимость техники - 80 миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». В настоящее время военная прокуратура контролирует ход его расследования, - говорится в сообщении ведомства.

Максимальное наказание - десять лет по каждой статье.