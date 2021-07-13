Хабаровских детей продолжат лечить в Южной Корее
Фото: Администрация Хабаровска
Мэры Хабаровска, Пучхона и глава клиники «Сэчжон» подписали соглашение о продолжении сотрудничества по программе оказания бесплатной медицинской помощи хабаровским детям. С 2002 года в корейской клинике уже вылечили 72 ребенка из краевой столицы.
- После лечения все ребята прекрасно себя чувствуют, начинают заниматься спортом, творчеством и совершенно не отличаются от других мальчишек и девчонок, не имеющих проблем со здоровьем. Надеюсь, что после отмены всех ограничений мы вновь сможем встретиться и возобновить приостановленные программы, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Соглашение подписано на ближайшие три года. Так, в год клиника будет готова принять семь детей. Корейская клиника полностью оплачивает не только саму операцию и прием гостей, но и все послеоперационное сопровождение.
- В следующем году побратимским связям Хабаровска и Пучхона исполняется 20 лет. Надеюсь, что эту дату мы сможем отметить в традиционном формате, - отметил Чан Док Чон, мэр города Пучхон.
Пока программа приостановлена из-за пандемии коронавируса.
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