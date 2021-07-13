Памятник вертолету Ми-1 вновь появился в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Памятник вертолету Ми-1 вернули на постамент в Хабаровске. Еще в 2019 году авиакомпания «Восток» хотела передать машину в тюменский музей авиации. Но к вопросу подключился врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, и вертолет все же оставили в Хабаровске.

- Мы реконструировали памятник и вернули его на место. Ми-1 стал символом того, что авиации на Дальнем Востоке быть, и ей будут уделять достаточное количество внимания, - сказал Роман Мирошин, министр транспорта и дорожного хозяйства края.

Ми-1 - это первый советский серийный вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в конце 1940-х годов. В СССР его использовали до середины 80-х годов, на нем было установлено 27 мировых рекордов. Ми-1 помогли улучшить оказание срочной медицинской помощи жителям отдаленных районов края и охрану лесов от пожаров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.