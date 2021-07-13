Погода в Хабаровске 14 июля 2021: до +33 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске устоялась жаркая и засушливая погода. 15 июля в городе днем столбики термометров покажут +33 градуса, а ночью +23. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

На севере края ситуация будет заметно отличаться. Там прогнозируются сильные осадки и ветер.

- 14 июля опасные метеорологические явления прогнозируются на территории северных районов Хабаровского края - в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майскои, Охотском - там ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, усиление ветра местами до 20 метров в секунду. Днем до +25 градусов, ночью до +23 градусов, - сообщили в ведомстве.

В южных районах без существенных осадков. Днем от +30 до +35 градусов. Ночью от +20 до +25 градусов. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.

В центральных районах местами кратковременные дожди. Днем от +25 до +35 градусов. Ночью от +13 до +25 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 14 метров в секунду.

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