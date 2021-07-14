В Хабаровском крае ковид за сутки был выявлен у 329 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Положительные тесты на коронавирус за сутки получили 329 жителей Хабаровского края. Большая часть из них в столице региона - 251, об этом сообщили в минздраве Хабаровского края.

- За сутки выздоровели 203 человека. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 34 заболевших, 25 - на ИВЛ. Пять человек скончались. В больницах региона развернуто 1880 коек для ковид-больных. Свободны 322, - рассказали в ведомстве.

На втором месте по числу заболевших находится Хабаровский район (38), на третьем Верхнебуреинский (23). Девять новых заболевших в Нанайском районе, шесть в Комсомольске и двое в Охотском.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 198 934 человека. Из них 136 158 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 563 случая коронавируса:

54 625 человек выздоровело;

4398 находятся на лечении (1558 в стационаре, амбулаторно 2840);

540 человек скончались.

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