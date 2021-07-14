В Хабаровске перекроют движение по переулку Дьяченко Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске 6 августа перекроют движение по переулку Дьяченко. Там будут производиться работы по строительству тепловой сети, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Движение будет прекращено с 6 на 7 августа с 22:00 до 07:00. На период проведения работ движение маршрутов №№ 14, 19, 55, 82 будет временно осуществляться по переулку Арсеньева. Троллейбусный маршрут №1 будет работать по маршруту «Аэропорт - улица Московская»,- сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти попросили жителей города учитывать эту информацию при планировании поездок.

КОНКРЕТНО

Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону: 45-00-56.

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