Ребенка-инвалида из Комсомольска оставили без лекарств
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Комсомольске-на-Амуре 10-летнего ребенка-инвалида оставили без лекарств. Его маме пришлось добиваться их получения через суд, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Школьнику на постоянной основе нужно такое лекарство как «Мимпара» и еще целый ряд медикаментов для поддержания работы почек. Цены на некоторые из них достигают пяти тысяч рублей за упаковку. Однако он не смог получить их в обычном порядке, а также лечебное питание.
- Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с министерства здравоохранения Хабаровского края денежных средств, потраченных родителем на приобретение необходимых малолетнему ребенку-инвалиду лекарственных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
По решению суда компенсация была выплачена в полном объеме.
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