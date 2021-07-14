Ребенка-инвалида из Комсомольска оставили без лекарств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре 10-летнего ребенка-инвалида оставили без лекарств. Его маме пришлось добиваться их получения через суд, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Школьнику на постоянной основе нужно такое лекарство как «Мимпара» и еще целый ряд медикаментов для поддержания работы почек. Цены на некоторые из них достигают пяти тысяч рублей за упаковку. Однако он не смог получить их в обычном порядке, а также лечебное питание.

- Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с министерства здравоохранения Хабаровского края денежных средств, потраченных родителем на приобретение необходимых малолетнему ребенку-инвалиду лекарственных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По решению суда компенсация была выплачена в полном объеме.

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