Школьникам Хабаровского края предложили подзаработать
Фото: Правительство Хабаровского края
Школьники Хабаровского края имеют возможность до конца лета получил свою первую зарплату. Подростки могут устроиться на работу в трудовые лагеря и профильные объединения, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Ребят приглашают на работу курьерами, вожатыми, слесарями, дизайнерами и т. д. На зарплату для них выделено 7,1 миллиона рублей.
- Школьники могут трудоустроиться во всех районах края, при этом уровень заработной платы в каждом из них будет отличаться. Самые высокие доходы традиционно фиксируются в северных территориях. Например, в Охотском районе старшеклассники в месяц могут получать более 30 тысяч рублей, - отметила заместитель министра образования и науки края Юлия Зотова.
КОНКРЕТНО
Для временного трудоустройства можно обратиться в центр занятости по месту жительства. При этом детей в возрасте от 14 до 16 лет примут только в сопровождении родителей.
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