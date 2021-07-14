Школьникам Хабаровского края предложили подзаработать Фото: Правительство Хабаровского края

Школьники Хабаровского края имеют возможность до конца лета получил свою первую зарплату. Подростки могут устроиться на работу в трудовые лагеря и профильные объединения, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Ребят приглашают на работу курьерами, вожатыми, слесарями, дизайнерами и т. д. На зарплату для них выделено 7,1 миллиона рублей.

- Школьники могут трудоустроиться во всех районах края, при этом уровень заработной платы в каждом из них будет отличаться. Самые высокие доходы традиционно фиксируются в северных территориях. Например, в Охотском районе старшеклассники в месяц могут получать более 30 тысяч рублей, - отметила заместитель министра образования и науки края Юлия Зотова.

КОНКРЕТНО

Для временного трудоустройства можно обратиться в центр занятости по месту жительства. При этом детей в возрасте от 14 до 16 лет примут только в сопровождении родителей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.