В Хабаровске виновник ДТП скрылся с места происшествия Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске ночью 13 июля иномарка на полном ходу влетела в дерево. В результате водитель авто сбежал с места происшествия, а его пассажиру пришлось самостоятельно обращаться за помощью к медикам, сообщили в ГИБДД города

- Около трех часов ночи неустановленный водитель, управляя транспортным средством Toyota Town, не обеспечил постоянный контроль за движением, потерял управление и допустил выезд за пределы проезжей части, где совершил наезд на препятствие, а именно на дерево. Первоначально ДТП было оформлено без пострадавших, - рассказали подробности в пресс-службе дорожного ведомства.

16-летний парень, который был пассажиром автомобиля, позже сам обратился к врачам. У него оказались обожжены ноги.

Водителя машины разыскивают.

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