В Хабаровске растет число заболевших пневмонией и ОРВИ Фото: Александр БОЙКО

Хабаровские медики отмечают резкий всплеск заболевания внебольничной пневмонией и ОРВИ. Эпидпорог превышен в 1,7 раза, сообщили в администрации города.

- Сегодня в городе действует комплекс ограничительных мероприятий. Жителям нужно не забывать, что в общественных местах необходимо носить маску, следует обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию, - подчеркнула консультант управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева.

По данным горздрава, за минувшую неделю в краевой столице зафиксировано 4059 обращений с заболеванием ОРВИ. Чаще всего болезнь выявляется у детей в возрасте до 15 лет.

Также имеет место подъем заболеваемости внебольничной пневмонией. За минувшую неделю зарегистрировано 608 обращений. Этот на 33 больше, чем неделю назад. Эта болезнь чаще всего поражает людей старше 40 лет.

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