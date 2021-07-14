Пассажир рейса «Эвенск - Магадан» устроил дебош в самолете
Фото: Иван ВИСЛОВ
Полиция задержала пассажира рейса «Эвенск - Магадан». Тот был сильно пьян и не стеснялся в выражениях в отношении других людей на борту, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
К моменту приземления воздушного судна в аэропорт прибыли сотрудники полиции, которые увезли 35-летнего дебошира в отделение.
- Сотрудниками линейного отдела полиции установлено, что мужчина, находясь на борту воздушного судна в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью в отношении пассажиров, в период снижения самолета пытался покинуть свое место, мешал рядом сидящим гражданам и создавал угрозу безопасного полета. На замечания командира воздушного судна и бортпроводников прекратить противоправные действия не реагировал, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Теперь мужчине грозит арест на 15 суток. Административное дело будет рассмотрено в суде.
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