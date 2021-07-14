Уровень воды в Амуре начал подниматься рядом с Комсомольском Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Гребень амурского паводка движется в сторону Комсомольска. За сутки уровень воды в реке возле города вырос на пять сантиметров. Максимальных отметок он должен будет достичь 18-29 июля, сообщили в МЧС Хабаровского края.

- На сегодняшний день в результате подъема воды на территории в дачных и садовых товариществах на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный краевой столицы в зоне воздействия паводка остаются более 500 участков. Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведут постоянный мониторинг изменений уровней воды рек в регионе, - сообщили в ведомстве.

По словам специалистов, в регионе по-прежнему сохраняется повышенная водность. Затоплены поймы рек Амур, Кур, Тунгуска, Амгунь.

Возле Хабаровска уровень воды в реке постепенно понижается. За сутки он уменьшился еще на 10 сантиметров и составил 455 сантиметров. Ожидается, что в ближайшие два дня вода спадет еще на 20-30 сантиметров.

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