Школьники из Хабаровского края обсудили с генконсулом Китая важные вопросы образования

Девятиклассник Олег Золотников рассказал генеральному консулу КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе о том, что сделано для комфортного изучения китайского языка в небольшом селе Комсомольского района. Разговор прошел в онлайн-формате в рамках заседания клуба «Ценители традиционных культур России и Китая», организованного Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Китайский язык в школе села Новый мир изучают благодаря местному учителю Завьяловой Алине Андреевне. В этом году ее учебный класс с помощью центра получил современные учебные пособия и наглядный материал. О том, насколько это помогло в изучении языка, и рассказал Олег Золотников дарителям лично - на китайском языке.

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи был создан в Хабаровском крае в 2018 году. Работа ведется сразу по нескольким направлениям - наука, искусство, спорт, международное сотрудничество, и по каждому выстроено сетевое сотрудничество с ведущими вузами и крупнейшими компаниями региона. Школьники, студенты, педагоги и сами учителя в течение года имеют возможность участвовать в таких конкурсах как Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», наиболее привлекательные направления конкурса у наших детей «Современная энергетика», «Космические технологии», «Умный город и безопасность», «Агропромышленные и биотехнологии» и т.д.

Основная задача центра - работа по «адресному» развитию детей с постоянным расширением охвата юных талантов программами, созданными авторитетными российскими педагогами. Подобные центры для развития одаренных детей сегодня работают по всей стране. О новых подходах и необходимых изменениях системы образования говорила и руководитель федерального образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

- Необходимо снизить учебную нагрузку на детей в рамках общего образования и снять бюрократический груз с педагогов. Вместо этого и тех, и других нужно поддерживать, консультировать, приобщать к новым методам обучения и воспитания. С особой тщательностью стоит подойти к подготовке учителей, руководителей образовательных организаций, клинических психологов. Мы всеми своими ресурсами должны повышать благополучие детей и их педагогов, - прокомментировала Елена Шмелева.