Практически километр дороги заменят на улице Олега Кошевого в Хабаровске

Практически километр дороги на улице Олега Кошевого заменят в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Долгожданный ремонт улицы Олега Кошевого стартовал в Хабаровске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Убитая дорога с множеством ям и выбоин уже порядком поднадоела жителям Индустриального района. Проехать без последствий для автомобиля там было достаточно сложно. Во время дождей улица полностью тонула в воде, а зимой и вовсе превращалась в каток. Самым проблемным считается участок в самом начале улицы у дома №5.

- На время проведения ремонта дорогу мы перекрыли. Здесь планируется проведение комплексной работы с заменой основания, монтажом ливневых лотков, укладкой новой дорожной одежды, а также частичным обустройством тротуаров. На все это уйдет около 20 миллионов рублей из городского, краевого и муниципального бюджетов, - рассказал Дмитрий Панащатенко, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Ремонт 800 метров дороги продлится до конца августа.

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