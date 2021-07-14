«Наша тема» началась в хабаровском ТЮЗе Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске стартовал пятый фестиваль актуальных текстов «Наша тема». В этом году показы пройдут офлайн с максимальной загруженностью залов до 50%. Традиционно площадкой «Нашей темы» стал хабаровский Театр юного зрителя. Всего будет представлено шесть эскизов на пьесы «Диагноз: Happy birthday, 102-серия», «Техническая неисправность», «Родина», «Исчезнувший велосипедист» в постановке режиссеров из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока и Уссурийска.

- На фестивале будут представлены читки и эскизы тех текстов, которые кажутся актуальными самим режиссерам. Мы хотим поговорить со зрителем на темы, о которых невозможно молчать или интересно порассуждать. Мы проведем мероприятие в вечернее и ночное время. Многие спектакли пройдут в непривычном сценическом пространстве, но обязательно в компании думающих, интересующихся современным театром людей, - рассказали организаторы фестиваля.

Фестиваль откроется 14 июля в 19:00 спектаклем «Страна Вась» владивостокского драматурга Викентия Брызя. Показ пройдет на новой сцене театра text-specific. Кроме того, в фестивале примет участие театр «КнАМ» Комсомольска-на-Амуре и драматург из Уссурийска Нийоле Макутенайте. Два спектакля покажут на улице. Купить билеты можно в кассе ТЮЗа.

Все мероприятия проводятся с учетом соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции - максимальная загрузка театральных площадок не более 50%.

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