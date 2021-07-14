Депутат хабаровской гордумы подал заявку на выборы в госдуму. Фото: Хабаровская городская дума.

Еще один кандидат подал документы на участие в выборах депутатов Государственной Думы федерального собрания России восьмого созыва. В гонке за вакантное место поучаствует Александр Федчишин, действующий депутат городской думы Хабаровска по избирательному округу №7.

- В 2018 году я начал свой путь в политике, и все, что у меня было, это желание помочь. В 2019-м избрался депутатом в хабаровскую городскую думу. Двух лет мне хватило, чтобы увидеть, что большую часть проблем не удастся решить парочкой обращений - жители региона задают массу вопросов, отвечать на которые должны на федеральном уровне. Помочь все так же хочется, но полномочий уже не хватает. Поэтому спустя два года я снова стал кандидатом, - объяснил свое решение в соцсетях Александр Федчишин.

Все необходимые документы в Избирательную комиссию Хабаровского края кандидат передал 13 июля.

- Александр Федчишин представил документы о выдвижении на выборах по Хабаровскому одномандатному избирательному округу №69 от политической партии ЛДПР, - сообщили в региональном избиркоме.

В гордуме Хабаровска депутат занимает должность заместителя председателя комитета по местному самоуправлению и является членом комитета по социальным вопросам.

- Спасибо каждому, кто верит и поддерживает. Впереди еще больше работы, но с таким тылом о проигрыше думать не приходится, - добавил депутат.

Напомним, что единый день голосования назначен на 19 сентября 2021 года.

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