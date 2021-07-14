Конкурс проектов ТОС начался в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Очередной конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений вскоре стартует в Хабаровском крае. С 2021 года ТОСы смогут подать не по одному проекту, а сразу по три. А призовой фонд увеличился до 200 миллионов рублей.

- Буквально недавно в правительстве региона утвердили новые правила конкурса. Отбор заявок объявляем уже сейчас. Принимать документы будут с 19 июля по 20 сентября, - рассказали в главном управлении внутренней политики краевого правительства.

Новые правила также коснутся максимальной суммы гранта. Теперь ТОСы смогут получить до одного миллиона рублей, что на 250 тысяч рублей больше, чем ранее. А ТОСы, зарегистрированные как юрлица, смогут получить до 1,5 миллиона рублей.

- С этого года стала меньше обязательная доля участия граждан в финансировании проектов. Если в предыдущие годы необходимо было оплатить больше 40% от стоимости проекта, то теперь достаточно и 30%. Кроме того, до 20% уменьшена доля софинансирования для местных властей, - добавили в ведомстве.

Заявления ждут на улице Пушкина, 23, кабинет 710 в рабочие дни с 09:30 до 17:30. Проконсультироваться по вопросам оформления документов можно по телефону: 30-16-28.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.