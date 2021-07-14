Хулиганы подожгли две машины в Хабаровске
Фото: Александр КОЦ
Без средств передвижения остался хабаровчанин 1973 года рождения. Ночью 12 июля неизвестные подожгли Nissan Safari 1991 года выпуска и Toyota Mark 2003 года. Хулиганы развели огонь между автомобилями, поэтому у одной машины пострадала правая сторона, а у второй - левая.
- Около двух часов ночи поступило сообщение, что на улице Школьной Железнодорожного района горят две иномарки. На место выехали сотрудники отделения полиции №5, - рассказал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям с общественностью УМВД России по Хабаровску.
Выяснилось, что оба автомобиля принадлежат одному человеку. Машинами пользовался 48-летний хабаровчанин и его дочь, с которой он проживает. Теперь семейство лишилось всех средств передвижения. Пострадавший оценил ущерб в 300 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас проводятся все необходимые следственно-оперативные действия для установления причастных к поджогу лиц, - добавил Кирилл Блинов.
Поджигателям грозит до пяти лет лишения свободы.
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