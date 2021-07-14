Доехать из Хабаровска в ЕАО на автобусе вновь смогут жители региона Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске вновь стали ездить автобусы по межрегиональным маршрутам №151 и №154. Доехать от Хабаровска до поселка Приамурский и села Даниловка вновь можно на автобусе.

- Так как данные маршруты имеют большое значение для многих хабаровчан, к решению вопроса о возобновлении сообщения подключилось краевое правительство. Два из трех маршрутов компании ООО «Автомиг» - №151 и №154 - министерство транспорта России уже согласовало, и работа возобновлена, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

А вот по маршруту «Хабаровск - село Владимировка» решение появится только к сентябрю. На маршруты №151 и №154 свидетельства и карты выданы перевозчику на бессрочный период.

Актуальную информацию о возобновлении движения автобусов можно уточнить в диспетчерской службе перевозчика по телефону: 74-05-40.

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