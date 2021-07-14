Погода в Хабаровске 15 июля 2021: днем до +33 градусов
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
15 июля в Хабаровском крае местами ожидаются сильные ливни. На севере и в центральных районах региона синоптики прогнозируют грозы. Наиболее неблагоприятная метеообстановка прогнозируется в Верхнебуреинском районе и районе имени Полины Осипенко, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края.
В Хабаровске по-прежнему стоит жаркая и засушливая погода. Днем до +33 градусов, ночью от +22 до +24. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
На юге края местами кратковременные дожди. Днем от +30 до +35. Ночью от +19 до +24. Ветер южный 6-11 метров в секунду.
В центральных районах днем от +21 до +35. Ночью от +13 до +25. Порывы южного ветра будут достигать 13 метров в секунду.
На севере днем от +20 до +28 градусов. Ночью до +23. Ветер преимущественно южных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 11 метров в секунду.
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