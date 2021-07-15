Шесть человек погибли от коронавируса за сутки в Хабаровском крае Фото: Андрей КАРА

Положительные тесты на коронавирус за сутки получил 331 житель Хабаровского края. Из них в столице региона - 258, об этом сообщили в минздраве Хабаровского края.

- За сутки выздоровели 257 человек. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 34 заболевших, 27 - на ИВЛ. Шесть человек скончались. В больницах региона развернуто 1880 коек для ковид-больных. Свободны 330, - рассказали в ведомстве.

На втором месте по числу заболевших находится район Лазо (27), на третьем Комсомольск (23). Девять новых заболевших в Вяземском районе, шесть в Хабаровском, четверо в Ульчинском, двое в Солнечном и по одному в Амурском и Нанайском.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 204 043 человека. Из них 204 043 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 894 случая коронавируса:

54 882 человека выздоровело;

4466 находятся на лечении (1550 в стационаре, амбулаторно 2916);

546 человек скончались.

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