Сироту оставили без жилья в Хабаровском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
Ребенок-сирота из Хабаровского края остался без жилья. При этом у него на руках было решение суда о выделении квартиры, сообщили в прокуратуре региона.
Поняв, что положенных квадратных метров по-хорошему не видать, он обратился в прокуратуру.
- Установлено, что судебными приставами-исполнителями не принимался исчерпывающий комплекс мер, направленный на исполнение указанного решения суда. В целях устранения выявленных нарушений прокурор города внес представление руководителю УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
После этого ситуация изменилась кардинальным способом. Недавно выходец из детского дома переехал в новую благоустроенную квартиру.
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