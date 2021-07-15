В Хабаровске выберут лучший двор и подъезд Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске 15 июля начался конкурс на лучшее благоустройство домов и подъездов. Призовой фонд составит 480 тысяч рублей, сообщили в администрации города.

- Участникам, набравшим наибольшее количество голосов в каждой номинации, будут добавлены дополнительные баллы, что, возможно, увеличит их шансы стать лучшими на районном этапе конкурса, - рассказала заместитель начальника управления ЖКХ Мария Кущ.

По итогам конкурса будут выбраны победители в восьми номинациях. Определяться будут лучший многоквартирный дом, клумба, двор, подъезд и т. д.

Заявки на участие будут приниматься до 31 июля. В августе все они будут размещены на сайте администрации в разделе «Опросы» для голосования горожан.

КОНКРЕТНО

Куда подать документы на участие?

Бумаги можно сдать с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 в рабочие дни по адресам:

комитет по управлению Индустриальным районом, ул. Краснореченская, 87, каб. 37, тел. 40-90-25;

комитет по управлению Кировским районом, ул. Орджоникидзе, 3, каб. 119, тел. 41-95-01;

комитет по управлению Краснофлотским районом, ул. Руднева, 41, каб. 27, тел. 79-07-29;

комитет по управлению Железнодорожным районом, пер. Ленинградский, 13А, каб. 53, тел. 40-88-27;

комитет по управлению Центральным районом, ул. Фрунзе, 60, каб. 209, тел. 32-79-82.

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