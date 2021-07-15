Мишустин распорядился выплатить компенсацию пострадавшим от паводка в Хабаровском крае Фото: Вера ОВСЯННИКОВА

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился компенсировать ущерб пострадавшим от паводка в Хабаровском крае в 2020 году. Людей, чье жилье не подлежит восстановлению, переселят в новое, а тем, кто останется жить в своих домах, оплатят капитальный ремонт, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Согласно распоряжению, из федерального бюджета в краевой будут направлены 36 миллионов. Большая часть денег пойдет на покупку жилплощадей (суммарно будет приобретено 345,4 квадратных метра), еще 8,9 миллиона распределят для проведения капитального ремонта.

- Гражданам, имеющим право на указанные выплаты, необходимо обратиться с заявлением и необходимым пакетом документов в Центр социальной поддержки населения по месту жительства. Порядок и условия предоставления меры поддержки определены постановлением правительства Хабаровского края от 11.06.2021 №228-пр «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, произошедшим в сентябре 2020 года на территории Хабаровского края», - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

В 2020 году в зону подтопления попали 11 муниципалитетов.

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