200-тысячный житель в Хабаровском крае привился от коронавируса Фото: Правительство Хабаровского края

200-тысячным жителем Хабаровского края, привившимся от коронавируса, стал Максим Пассар из села Даерга. Многодетный отец, вахтовик и член добровольной пожарной дружины поставил прививку вместе со своей второй половинкой, рассказали в правительстве Хабаровского края.

- Многие жители нашего села - и пожилые, и молодые решили, что лучше вакцинироваться, чем постоянно бояться заразиться. Я в их числе. Моя супруга работает стоматологом в районной поликлинике, прививки мы с ней поставили вместе, - объяснил свое отношение к вопросу вакцинации Максим.

В его родном Нанайском районе уже получили иммунитет к ковиду более 2300 человек. Сегодня, 15 июля, в село Маяк приедет мобильная бригада, чтобы каждый желающий житель имел дополнительную возможность вакцинироваться или ревакцинироваться.

По данным федерального регистра, в регионе привит 200 031 человек, что составляет почти 32% от общего числа взрослых жителей края, подлежащих вакцинации.

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