В Магадане в бухте Нагаево обнаружено огромное нефтяное пятно. Фото: Инстаграм @nemagadan
В Магадане в бухте Нагаево местные жители засняли огромное нефтяное пятно. После того как информация разлетелась по городским пабликам, на контроль ситуацию взяли надзорные органы.
- Информация о нефтяном пятне подтвердилась. Будут установлены оградительные боны, чтобы локализовать разлив. Также буду использованы специальные реагенты для последующего сбора и удаления пятна. Источник разлива выясняется, - сообщили в минприроды Магаданской области.
На контроле происходящее держит и прокуратура.
- В настоящее время проводится проверка отделом по надзору на море по городу Магадану Дальневосточного управления Росприроднадзора, - рассказали в пресс-службе ведомства.
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