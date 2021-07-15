В Хабаровске произошел пожар в детском саду «Родничок». Фото: Яндекс.Карты

В Хабаровске произошел пожар в детском саду «Родничок». Как сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края, в здании произошло короткое замыкание проводки.

Сотрудники садика бросились выводить детей из здания. Благодаря этому никто из малышей не пострадал.

- До прибытия пожарных расчетов персоналом детского сада была организована эвакуация детей. На улицу вышло 200 детей и 26 человек работников учреждения. К реагированию на вызов было задействовано 23 человека личного состава и семь единиц техники, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Теперь экспертам предстоит выяснить, почему вспыхнула проводка. В отношении руководства учреждения могут быть приняты меры.

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