В Хабаровске произошел пожар в детском саду «Родничок». Фото: Яндекс.Карты
В Хабаровске произошел пожар в детском саду «Родничок». Как сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края, в здании произошло короткое замыкание проводки.
Сотрудники садика бросились выводить детей из здания. Благодаря этому никто из малышей не пострадал.
- До прибытия пожарных расчетов персоналом детского сада была организована эвакуация детей. На улицу вышло 200 детей и 26 человек работников учреждения. К реагированию на вызов было задействовано 23 человека личного состава и семь единиц техники, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. Теперь экспертам предстоит выяснить, почему вспыхнула проводка. В отношении руководства учреждения могут быть приняты меры.
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