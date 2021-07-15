Автомобиль «Нива» сгорел посреди проезжей части в ЕАО. Фото: МЧС ЕАО
В Облучье посреди проезжей части сгорела «Нива». Пожар случился поздним вечером 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.
- Житель одного из домов услышал хлопок, выглянул в окно и увидел, что на проезжей части дороги горит автомобиль «Нива». Мужчина позвонил в пожарную охрану. Прибывшие на место происшествия расчеты пожарно-спасательной части №6 в составе восьми человек и двух единиц техники оперативно ликвидировали горение, тем самым спасли автомобиль от полного выгорания, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Огонь уничтожил моторный отсек, панель управления и передние колеса. Никто из людей не пострадал.
Кому принадлежало авто и почему оно вспыхнуло, пока не выяснено. Сейчас расследованием занимается полиция.
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