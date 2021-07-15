Льготные кредиты для развития туризма предоставят в Хабаровском крае Фото: Михаил ПАТЛИС

С 2021 года инвесторам, которые хотят войти в сферу туризма в Хабаровском крае, доступны особые условия по кредитованию. Льготная линия будет открыта до 2024 года и предусматривает займы под 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. Срок - до 15 лет.

- До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестиционных проектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей, - подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Новая мера поддержки заинтересовала региональных инвесторов. Министерством культуры края подготовлены и направлены предложения в Минвостокразвития России и Ростуризм по снижению порогового значения номерного фонда гостиниц до 50 номеров, установление требований к категории гостиницы не менее одной звезды вместо трех звезд для инвесторов региона.

- Хабаровский край полностью готов к вхождению в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства". Есть опорные туристические маршруты, которые могут стать площадками роста. Врио губернатора Михаил Дегтярев предлагал включить в нацпроект инвестиционный проект «Амур - дорога тысячелетий», который включает три туристских кластера - «Амур-Хабаровск», «Большой Хехцир» и «Комсомольск-Солнечный». Это дало бы очень мощный стимул развитию въездного и внутреннего туризма в крае, - прокомментировал инициативу заместитель министра культуры края - председатель комитета по туризму Александр Никитин.

Помимо льготного кредитования правительство стран уже в начале осени планирует начать внедрение нового механизма рейтингования, основной задачей которого является стимулирование инициатив и проектов на местах.