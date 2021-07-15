Улицу Павла Морозова перекрыли в Хабаровске.
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Час пик 15 июля в Хабаровске заставит водителей попотеть. Огромная очередь из машин выстроились на улице Павла Морозова. Там дорожные службы решили заменить кусок асфальта, который накануне провалился и создавал аварийную обстановку для автолюбителей города.
Активные работы идут на левой крайней и центральной полосах улицы Павла Морозова в сторону Индустриального района. Для проезда открыта лишь крайняя правая полоса.
Пока работы не завершены, водителям рекомендовано тщательно планировать свой маршрут.