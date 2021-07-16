От коронавируса умер 551 человек в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае сохраняется стабильно тяжелой. С начала пандемии коронавируса в регионе умер 551 заболевший. За 15 июля в крае заболели 335 человек, а побороть вирус смогли 276 пациентов. В тяжелом состоянии находится 31 житель края, 25 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Умерло за последние сутки пять человек.

- Наибольшее количество заболевших выявлено в Хабаровске - 202 случая. Еще 51 человек заболел в Комсомольске-на-Амуре и 48 в районе имени Лазо. В Хабаровском районе зарегистрировано 15 заболевших, еще девять в Бикинском и шесть в Верхнебуреинском. Два новых пациента появилось в Солнечном районе, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

В очередной раз в регионе увеличен коечный фонд. Теперь в крае из 1917 коек осталось всего 363 свободных. Сейчас лечение получают 4520 человек, из них в госпиталях - 1554.

Жители края продолжают активно вакцинироваться. Так, привились уже 208 732 человека, из них полностью завершили вакцинацию 140 772 жителя края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.