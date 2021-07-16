«Прямую линию» проведет Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

В следующую среду, 21 июля, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проведет прямую линию. Она станет уже третьей с начала работы врио губернатора. Политик ответит на вопросы жителей и журналистов региона.

Прямые трансляции пройдут сразу не нескольких площадках. Увидеть эфир в режиме реального времени можно будет на YouTube-канале правительства Хабаровского края и на телеканалах «Россия 24», «Губерния», «Хабаровск» и «6ТВ».

Начало трансляции запланировано на 19:00. Свои вопросы можно отправить в мессенджере WhatsApp по телефону: 8-929-400-33-00. Обращения обещают принимать до начала «Прямой линии». Кроме того, с понедельника, 19 июля, вопросы можно задать по многоканальному телефону 8-800-222-55-27. Звонок бесплатный. С понедельника по вторник специалисты колл-центра будут работать с 9:00 до 18:00. А в день трансляции, 21 июля, специалисты будут принимать звонки с 9:00 до 18:00 без перерыва, с 19:00 и до момента окончания прямой линии.

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