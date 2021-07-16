Площадь посева гречихи увеличилась в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе завершается посевная кампания. Сейчас фермеры занимаются посевом поздних культур, таких как гречиха. В 2021 году специалисты засеяли около 600 гектаров, с учетом того, что в 2018-м гречиху выращивали на участке в пять гектаров. Первый урожай ожидается уже в сентябре.

- Гречиху в Хабаровском крае выращивали и раньше, но в последние 15-20 лет внимание аграриев было сконцентрировано на выращивании овса, ячменя и пшеницы. Рост площади гречневых полей начался в 2018 году. Если в 2018-м гречиху выращивали на пяти гектарах, то в 2019-м уже на 348. А в 2021 году мы имеем практически 600 гектаров территории, предназначенной для выращивания гречихи, - рассказал Сергей Васильев, замминистра, начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы минсельхоза края.

Выращиванием гречихи в регионе занимается только одна компания. Ее гречневые поля расположены в Вяземском и Хабаровском районах. В лучшем случае в этом году компания планирует собрать 20 центнеров зерна. Урожай будут собирать вплоть до начала октября.

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