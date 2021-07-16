Цех завода сгорел ночью в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ночью 16 июля в Хабаровске загорелся цех бывшего завода «Амуркабель». Двухэтажное здание на улице Артемовской вспыхнуло около двух часов ночи. На вызов по повышенному рангу опасности выехали 41 человек и 11 единиц техники. Пожарные обнаружили открытое пламя внутри самого цеха. Как выяснили специалисты, огонь охватил лакокрасочные материалы, трансформаторное масло и иное имущество цеха. Локализовать возгорание удалось к четырем часам утра.

- Первоначально подразделения работали по четвертому рангу пожара. В настоящее время он локализован, ранг снижен. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Сложность в работе пожарных подразделений составило то, что при наличии на территории четырех пожарных водоемов подъездные пути к ним были затруднены, - отметил Алексей Петрук, исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Причины пожара установят специалисты Госпожнадзора МЧС России. Кроме того, место осмотрят эксперты испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю.

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