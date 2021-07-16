Волонтеры подключились к работе пунктов вакцинации в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с распространением коронавируса вынудила городские и краевые власти обратиться за помощью к волонтерам. Информация о наборе людей появилась еще на прошлой неделе, а уже сейчас инициативу проявили 30 хабаровчан. Проблему по набору волонтеров вызывает летний период. Так как большинство добровольцев - это студенты, а на лето многие уезжают в родные города и села, количество желающих помочь в третью волну оказалось небольшим.

- С прошлой недели наши волонтеры начали работать в пунктах вакцинации. Сейчас набрано уже 30 человек, 18 из них уже помогают медработникам заполнять документы, проводить разъяснительную работу, доставлять вакцину в мобильные пункты и с термометрией на входе в медучреждения. При необходимости, мы направим еще больше добровольцев в прививочные пункты, - сообщили в городском управлении по делам молодежи и социальным вопросам.

Дополнительную информацию о том, как стать волонтером в Хабаровске, можно узнать в МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи» по адресу: улица Ленина, 85 (5 этаж), или по телефонам: 46-70-64, 8-914-162-05-43.

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