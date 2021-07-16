Кощей и Данила-мастер появились в парке «Северный» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

«Сквер русских сказок» в парке «Северный» медленно, но верно начинает заполняться героями фольклора. Сейчас в парке уже установили фигуры Кощея Бессмертного и Данилы-мастера. Вскоре должны появиться избушка на курьих ножках и Змей Горыныч, а также зона отдыха с лавочками и качелями.

Благоустройство зоны отдыха проходит в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». На все работы уйдет больше 20 миллионов рублей, хотя в начале создания проекта сумма была больше на 10 миллионов рублей.

Кроме того, в парке создадут тропинки к топиарным фигурам.

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