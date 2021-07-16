Хабаровчане смогут доехать прямо до места отдыха в Приморье
Фото: Михаил ПАТЛИС
Со вчерашнего дня, 15 июля, в Хабаровском крае начал действовать мультимодальный маршрут Советская Гавань - Хабаровск - Уссурийск - Андреевка. С инициативой создать удобный маршрут к местам отдыха выступил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Теперь путь к пляжу выглядит так: на поезде №352/351 сообщением Советская Гавань - Владивосток отдыхающие доезжают до Уссурийска, затем пересаживаются в автобус, который едет через Безверхово, Славянку, Рязановку в Андреевку. Останавливается автобус на базах «Лагуна», «Океан» и «Волна». Действовать такая акция будет до конца лета. Детям до пяти лет проезд бесплатный.
Расписание поезда и автобуса полностью согласовано. Автобус каждый день отъезжает от вокзала в 7:10 утра и в Андреевку прибывает в 12:25. Обратный автобус уезжает с базы «Волна» в 13:30 и на вокзале Уссурийска оказывается уже в 19:20.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru