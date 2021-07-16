Несовершеннолетний упал с заброшенной трехэтажки в Комсомольске
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре организовала проверку в связи с падением 17-летнего паренька с заброшенной трехэтажки. Несовершеннолетний вечером отдыхал с друзьями в расселенном доме на Хорпинском шоссе, 1. Здание уже давно признано аварийным, и нахождение в нем опасно для жизни, но подростков это не смутило.
Из-за падения со здания паренек сломал берцовую кость и заработал кататравму. Сейчас он находится на лечении в больнице.
- Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления на предмет ограничения доступа на объект, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Как произошел несчастный случай, выяснят специалисты.
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